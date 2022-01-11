Чаще всего "омикрон" в Россию завозят из ОАЭ, Великобритании и Турции - Попова
17:12 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Турция являются лидерами по числу случаев завоза омикрон-штамма коронавируса в Россию, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран. Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников, которые по собственной воле уехали в самые горячие точки планеты", -- сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.
НОВОСТИ
- 17:00 11.01.2022
- Россия перебрасывает к границе с Украиной военные вертолеты - NYT
- 16:32 11.01.2022
- Больше половины европейцев в ближайшие два месяца могут заразиться "омикроном" - ВОЗ
- 16:12 11.01.2022
- Путин поздравил Хабенского с юбилеем, отметив его благотворительную деятельность
- 16:00 11.01.2022
- В Эстонии начали увольнять непривитых полицейских
- 15:32 11.01.2022
- Неизвестные застрелили более полусотни лошадей на Алтае, возбуждено дело - ГУ МВД
- 15:12 11.01.2022
- США выделят более $300 млн на гуманитарную помощь Афганистану - Белый дом
- 15:00 11.01.2022
- В США человеку пересадили сердце генетически модифицированной свиньи
- 14:32 11.01.2022
- Зюганов призвал Казахстан уделить особое внимание русскому вопросу
- 14:12 11.01.2022
- НАТО следует открыть двери для всех, включая Россию - норвежский генерал
- 14:00 11.01.2022
- Китай из-за коронавируса отменил более двух десятков ежедневных авиарейсов из США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать