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Чаще всего "омикрон" в Россию завозят из ОАЭ, Великобритании и Турции - Попова

17:12 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Турция являются лидерами по числу случаев завоза омикрон-штамма коронавируса в Россию, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран. Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников, которые по собственной воле уехали в самые горячие точки планеты", -- сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

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