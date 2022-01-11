Чаще всего "омикрон" в Россию завозят из ОАЭ, Великобритании и Турции - Попова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты и Турция являются лидерами по числу случаев завоза омикрон-штамма коронавируса в Россию, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран. Лидерами по завозу в РФ являются Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Турция. Ну и плотный контроль за российскими гражданами, которые возвращаются из ЮАР и Танзании, которые проходят полный карантин, тоже показывает высокую выявляемость у таких путешественников, которые по собственной воле уехали в самые горячие точки планеты", -- сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.