Минобороны Армении: ВС Азербайджана возобновили огонь в направлении армянских позиций

18:30 Источник: Интерфакс

Перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными происходит на востоке Армении, ВС Азербайджана применяют также артиллерию и беспилотники, сообщает во вторник Минобороны Армении.

"11 января в 17:30 (16:30) подразделения ВС Азербайджана возобновили огонь в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Противник применят также артиллерийские средства и беспилотные летательные аппараты. Армянская сторона предприняла соразмерные действия. По состоянию на 18:30 (17:30 мск) перестрелка продолжается", - отметили в пресс-службе Минобороны.