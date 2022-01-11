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ЕМА: Мы не можем постоянно давать бустерные вакцины от COVID-19 каждые 3-4 месяца

19:00 11.01.2022 Источник: Интерфакс

В Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) считают, что долгосрочная стратегия борьбы против COVID-19 не должна основываться на постоянных и частых "бустерных" прививках, заявил во вторник в ходе пресс-конференции руководитель отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.

"У нас пока нет достаточного объема данных в том, что касается четвертой дозы. Мы рассчитываем получить эти данные до того, как будем давать какие-либо рекомендации", - сказал Кавалери, отвечая на вопрос журналиста о "бустерных" дозах вакцины против коронавируса. "Мы не можем на постоянной основе давать бустерные вакцины каждые 3-4 месяца", - подчеркнул он.

Он отметил, что бустерные дозы должны быть частью более масштабной, долговременной стратегии по вакцинации. Кавалери предупредил, что при частом применении "бустерных" прививок "мы можем оказаться в ситуации, когда возникнуть проблемы с иммунным ответом".

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