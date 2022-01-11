Принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен - посол Салливан
20:10 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», — заявил он во вторник в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Салливан заявил, что решение о расширении альянса принимается только участниками НАТО и страной, стремящейся вступить в объединение, в этом же заключается ответ Запада на предложение Москвы о непринятии в НАТО новых стран-участниц.
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