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НОВОСТИ

Чехия и Словакия решили развивать атомную энергетику в своих странах

21:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Чехии Петр Фиала высказались за развитие атомной энергетики в своих республиках. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио.

Тема атомной энергетики была одной из центральных на переговорах политиков, состоявшихся в Братиславе, куда Фиала прибыл с однодневным рабочим визитом. В Словакии и Чехии действуют по две АЭС, которые в конце ХХ века были построены с помощью СССР и России.

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