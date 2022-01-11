Чехия и Словакия решили развивать атомную энергетику в своих странах

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Словакии Эдуард Хегер и Чехии Петр Фиала высказались за развитие атомной энергетики в своих республиках. Об этом сообщило во вторник Словацкое радио.

Тема атомной энергетики была одной из центральных на переговорах политиков, состоявшихся в Братиславе, куда Фиала прибыл с однодневным рабочим визитом. В Словакии и Чехии действуют по две АЭС, которые в конце ХХ века были построены с помощью СССР и России.