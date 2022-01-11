НАТО не намерено "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года"

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не намерена двигаться назад во времени и откатываться к границам 1997 года. Об этом заявила постоянный представитель США при организации Джулианн Смит во вторник на телефонном брифинге в Брюсселе.

«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», — заявила она, отвечая на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что НАТО пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».