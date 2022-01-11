НАТО не намерено "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года"
21:45 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», — заявила она, отвечая на заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что НАТО пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
НОВОСТИ
- 23:20 11.01.2022
- США хотели бы продолжить переговоры с Россией - Нуланд
- 23:00 11.01.2022
- Идея вступления России в НАТО не была реалистичной - посол Келин
- 22:30 11.01.2022
- В России зарегистрирован тест, выявляющий омикрон-штамм COVID-19
- 22:06 11.01.2022
- СК Беларуси считает запись переговоров диспетчера с бортом Ryanair подправленной
- 21:00 11.01.2022
- Чехия и Словакия решили развивать атомную энергетику в своих странах
- 20:35 11.01.2022
- Посол США в РФ не считает прошедшие переговоры по безопасности провальными на данном этапе
- 20:25 11.01.2022
- В Баку ответили на сообщение Еревана о перестрелке на границе
- 20:10 11.01.2022
- Принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен - посол Салливан
- 19:00 11.01.2022
- ЕМА: Мы не можем постоянно давать бустерные вакцины от COVID-19 каждые 3-4 месяца
- 18:48 11.01.2022
- Шествие по Тверскому бульвару 19 января власти Москвы не согласовали
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать