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Идея вступления России в НАТО не была реалистичной - посол Келин

23:00 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика НАТО в отношении Украины приводит к тому, что украинские власти начинают занимать все более агрессивную внешнеполитическую позицию. Об этом во вторник заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу «Скай ньюс».

«НАТО подталкивает Украину к тому, чтобы в сущности занимать более агрессивную [позицию]. Нам этого не хочется», — сказал глава российской дипмиссии в Лондоне, добавив, что Москва, напротив, стремится снизить напряженность в европейском регионе. По мнению Келина, схожая ситуация наблюдалась с Грузией в 2008 году, когда республике пообещали членство в НАТО. «И Грузия начала вести себя агрессивно по отношению к Абхазии и Южной Осетии», — напомнил посол.

Отвечая на вопрос ведущего Келин также сообщил, что идея вступления России в НАТО никогда не была реалистичной. «Эта идея витала в воздухе. Но родилась эта идея не у нас. Может быть, у каких-то политологов, о том, что Россия присоединится к НАТО, но, на самом деле, это не было реалистично, ни в то время, ни позже».

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