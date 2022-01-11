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США хотели бы продолжить переговоры с Россией - Нуланд

23:20 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты оценивают прошедшие российско-американские консультации в Женеве как конструктивные и хотели бы продолжения подобных встреч. Об этом сообщила во вторник заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

«Мы полагаем, что обмен мнениями, который состоялся с российской стороной, был конструктивным и стоящим, и мы бы хотели продолжения этих переговоров и готовы к этому», — сказала она.

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