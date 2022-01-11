США хотели бы продолжить переговоры с Россией - Нуланд
23:20 11.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы полагаем, что обмен мнениями, который состоялся с российской стороной, был конструктивным и стоящим, и мы бы хотели продолжения этих переговоров и готовы к этому», — сказала она.
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