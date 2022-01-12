Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 90 школ в Екатеринбурге были эвакуированы из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города в среду.

"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте образования ТАСС сообщили о 80 известных возможных минированиях зданий школ.