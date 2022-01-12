В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. участников террористических атак и мародеров

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате свыше 1,6 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений. Об этом в среду сообщили в комендатуре Алма-Аты.

"Всего задержаны 1 678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов", - говорится в сообщении.