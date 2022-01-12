В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четверо, трое пострадали
10:00 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края, погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - сообщили в главке полиции.
НОВОСТИ
- 10:20 12.01.2022
- Число турпоездок россиян на новогодние праздники выросло в 3-4 раза - эксперты
- 10:05 12.01.2022
- Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель
- 09:58 12.01.2022
- Умер телеведущий Михаил Зеленский
- 09:32 12.01.2022
- В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. участников террористических атак и мародеров
- 09:20 12.01.2022
- Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании
- 09:05 12.01.2022
- Нам некуда отступать - посол РФ в США Антонов
- 09:00 12.01.2022
- КНДР заявила, что провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты
- 23:20 11.01.2022
- США хотели бы продолжить переговоры с Россией - Нуланд
- 23:00 11.01.2022
- Идея вступления России в НАТО не была реалистичной - посол Келин
- 22:30 11.01.2022
- В России зарегистрирован тест, выявляющий омикрон-штамм COVID-19
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать