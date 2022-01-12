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В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четверо, трое пострадали

10:00 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на юге Красноярского края, погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В 09:15 (05:15 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о столкновении автобуса с легковым автомобилем в районе п. Кошурниково Курагинского района. В результате ДТП в автомобиле погибли четыре человека. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров обратились за медицинской помощью", - сообщили в главке полиции.

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