Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель
10:05 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 г. на лондонской бирже ICE выросла на 0,35% и достигла $84,01 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:06 мск.
В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель 10 ноября 2021 г.
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