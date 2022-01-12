Число турпоездок россиян на новогодние праздники выросло в 3-4 раза - эксперты

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне совершили в прошедшие новогодние праздники в три-четыре раза больше туристических поездок, чем годом ранее, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры. Например, Tez Tour отправил в новогодние путешествия в четыре раза больше туристов, чем в прошлом году.

"По линии Tez Tour во время минувших выходных отдохнуло в четыре раза больше туристов, чем за аналогичный период 2021 года, но в три раза меньше, чем до пандемии", - сказали в пресс-службе туроператора.

Больше всего клиентов компании - 50% - отправились в новогодние праздники в Египет. Это связано с возобновлением прямого авиасообщения между Россией и египетскими курортами, а также с оптимальным соотношением цены и качества турпродукта, комфортным климатом Египта, коротким перелетом, наличием системы "все включено" и разнообразными развлечениями, в том числе для детей. Еще 23% клиентов туроператора отправились в Турцию, 15% - в ОАЭ, 5% - на Мальдивы. Замыкают топ-5 Доминикана и Таиланд.

Спрос на туристические поездки в новогодние праздники среди клиентов "Интуриста" вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, но снизился в среднем на 50% по сравнению с допандемийными показателями, сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании отметили, что для российских туристов по- прежнему недоступен въезд во многие европейские государства и ограничен въезд в страны Юго-Восточной Азии. В связи с этим произошла переориентация спроса на вновь открытый Египет и страны Карибского бассейна, такие как Доминикана, Куба и Мексика, где ограничения по въезду минимальны. Помимо Египта, на который пришлось 45% новогодних бронирований туроператора, а также Турции, Доминиканы, Кубы и ОАЭ, в топ наиболее популярных направлений вошли Абхазия и Шри-Ланка.

По данным TUI Россия, спрос на новогодние путешествия за рубеж в три раза превысил показатель 2020-2021 гг. и в два раза - показатель 2019-2020 гг. Чаще всего клиенты компании ездили в Египет, Турцию, ОАЭ, на горнолыжные курорты Болгарии, на Мальдивы и Кубу. Спрос на путешествия по России в этот период вырос в два раза по сравнению с 2020-2021 гг. и в восемь раз по сравнению с 2019-2020 гг. По мнению туроператора, такой рост по отношению к 2019 г. обусловлен вектором на развитие внутреннего туризма.