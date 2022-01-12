Польский солдат сообщил СК Белоруссии об убийстве 240 беженцев на границе - следствие

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, сообщил следствию об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Об этом сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии.

"В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек", - отмечается в сообщении телеграм-канала СК республики.