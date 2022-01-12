Ретейлеры планируют ограничить наценки на социально значимые продукты - ФАС РФ
11:05 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские ретейлеры по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России согласились ограничить наценки на социально значимые продукты. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
"По предложению ФАС России ретейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Инициатива ведомства направлена на снижение стоимости и повышение доступности социально значимых товаров", - отмечает антимонопольная служба.
Как пояснили в ФАС, в 2021 году ведомство провело ряд совещаний с крупнейшими торговыми сетями. Служба предложила ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, направленные на добровольное принятие на себя обязательств по снижению цен на социально значимые продовольственные товары.
В частности, ФАС России рекомендовала крупнейшим торговым сетям ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.
По данным ФАС, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и Х5 Retail Group (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель, "Чижик") готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Наценки ниже предельного уровня сохранятся и не будут увеличиваться. В настоящее время ведомство рассматривает поступившие от компаний предложения, добавили в ФАС.
НОВОСТИ
- 11:32 12.01.2022
- В России выявили 17 946 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:20 12.01.2022
- Свыше 150 школ эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании - власти
- 11:00 12.01.2022
- Польский солдат сообщил СК Белоруссии об убийстве 240 беженцев на границе - следствие
- 10:32 12.01.2022
- В США почтили память погибших в Северной Каролине летчиков из СССР и Канады
- 10:20 12.01.2022
- Число турпоездок россиян на новогодние праздники выросло в 3-4 раза - эксперты
- 10:05 12.01.2022
- Цена нефти марки Brent превысила $84 за баррель
- 10:00 12.01.2022
- В ДТП с автобусом в Красноярском крае погибли четверо, трое пострадали
- 09:58 12.01.2022
- Умер телеведущий Михаил Зеленский
- 09:32 12.01.2022
- В Алма-Ате задержали более 1,6 тыс. участников террористических атак и мародеров
- 09:20 12.01.2022
- Более 90 школ эвакуировали в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать