Свыше 150 школ эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании - власти

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество школ в Екатеринбурге, которые были эвакуированы в среду из-за сообщений о минировании, выросло до 151, сообщили журналистам в департаменте образования города.

Ранее сообщалось об эвакуации 93 школ. Всего в Екатеринбурге 163 школы.

"В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение", - сказали в департаменте.