Свыше 150 школ эвакуированы в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании - власти
11:20 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество школ в Екатеринбурге, которые были эвакуированы в среду из-за сообщений о минировании, выросло до 151, сообщили журналистам в департаменте образования города.
Ранее сообщалось об эвакуации 93 школ. Всего в Екатеринбурге 163 школы.
"В списке школ, которые сегодня провели эвакуацию, 151 учреждение", - сказали в департаменте.
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