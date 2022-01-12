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Жириновский предположил, что часть граждан США переселится в Сибирь

12:00 12.01.2022 Источник: Газета.Ru

Депутат Государственной думы Владимир Жириновский сообщил, что спустя 10 лет миллионам американцев грозит эвакуация в Сибирь на почве межнациональных конфликтов в Соединенных Штатах. Об этом политик написал в Telegram-канале.

В качестве примера депутат вспомнил историю Советского Союза, когда СССР распался из-за того, что «русские подкармливали национальные окраины».

«И в 1991 году, когда они зашумели и стали кричать, что уходят из СССР, русские не вышли защищать страну, просто потому что не понимали, что это их земля», — уточнил Жириновский.

Как считает Жириновский, аналогичный процесс, как в СССР, сейчас наблюдается в США.

«Там нет национальных окраин, но там есть афроамериканцы, мексиканцы, небелое население в общем, которое уже диктует свою волю, а белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США», — обратил внимание народный избранник.

По его мнению, вероятно, через 10 лет даже к РФ обратятся с просьбой поселить несколько миллионов граждан США «где-нибудь в Сибири».

«Так Америка и рухнет, потому что новое американское большинство не сможет поддерживать такой же высокий уровень развития технологий, экономики, жизни, демократии и так далее», — добавил Жириновский.  Газета.Ru

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