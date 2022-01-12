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НОВОСТИ

В Москве второй день подряд выявляют более 4 000 заразившихся коронавирусом

12:05 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 008 против 4 635 днем ранее, до 2 064 467. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 66 против 68 днем ранее, до 37 599 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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