В Москве второй день подряд выявляют более 4 000 заразившихся коронавирусом

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 008 против 4 635 днем ранее, до 2 064 467. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 66 против 68 днем ранее, до 37 599 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.