Данные о спаде заболеваемости ковидом в РФ "не совсем реалистичны" - Голикова

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спад заболеваемости ковидом, который наблюдается в России в последнее время, может быть связан со снижением уровня охвата тестированием населения на коронавирус. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости в РФ составил 76,3 случая на 100 тыс. населения, это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень охвата тестированием. И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тыс. населения, снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах РФ", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.