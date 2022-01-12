Данные о спаде заболеваемости ковидом в РФ "не совсем реалистичны" - Голикова
12:20 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спад заболеваемости ковидом, который наблюдается в России в последнее время, может быть связан со снижением уровня охвата тестированием населения на коронавирус. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости в РФ составил 76,3 случая на 100 тыс. населения, это снижение на 19,4% по сравнению с последней неделей 2021 года. Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень охвата тестированием. И на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тыс. населения, снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах РФ", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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