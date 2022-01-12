Возможны новые вспышки заболеваемости ковидом, ситуация очень сложная - Путин

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи.

"Совершенно очевидно и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких- то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", - сказал Путин.