ФСБ привлекает казаков для охраны границы с Казахстаном
13:00 12.01.2022
Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области провело полевой сбор с представителями регионального казачьего общества. Они привлекаются к охране государственных границ. Целью сбора было «совершенствование мер» по привлечению казаков к охране государственной границы в составе пограничных народов, сообщила пресс-служба УФСБ.
После «сдачи зачетов», казаки уже патрулировали границы в составе нарядов. С их помощью были выявлены три нарушителя пограничного режима. tayga.info
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