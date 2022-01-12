ФСБ привлекает казаков для охраны границы с Казахстаном

13:00

Пограничное управление ФСБ по Новосибирской области провело полевой сбор с представителями регионального казачьего общества. Они привлекаются к охране государственных границ. Целью сбора было «совершенствование мер» по привлечению казаков к охране государственной границы в составе пограничных народов, сообщила пресс-служба УФСБ.

После «сдачи зачетов», казаки уже патрулировали границы в составе нарядов. С их помощью были выявлены три нарушителя пограничного режима. tayga.info