Байконур стал островом безопасности во время беспорядков в Казахстане - Рогозин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Байконур был безопасен для граждан как РФ, так и Казахстана во время массовых беспорядков в республике. Об этом сообщил журналистам гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

"В целом, все эти меры (имеются в виду ограничительные меры - прим. ТАСС) привели к тому, что в городе и на космодроме мы получили спокойную и тихую обстановку. Байконур оказался островом безопасности для граждан Казахстана и граждан России", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, принятые в городе меры соответствуют ограничениям в Казахстане. "На сегодняшний момент ситуация в городе сохраняется спокойной, что позволяет нам приступить к началу работы <...> для подготовки к пуску 15 февраля", - добавил он.