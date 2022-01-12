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НОВОСТИ

Китайский город временно "оккупировали" более 80 сбежавших с фермы страусов

13:32 12.01.2022 Источник: Газета.Ru

Жители города Чунцзо в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР стали свидетелями необычного явления — в населенный пункт забежала крупная стая, состоящая из более чем 80 страусов. Видео с нелетающими птицами, бегающими по городским улицам, было выложено в YouTube телеканала CTGN.

Власти города выяснили, что экзотические птицы проживали на одной из частных ферм, однако человек, который ухаживал за животными, недостаточно плотно закрыл ограду, чем страусы сразу же и воспользовались, организовав свое бегство в город.

Телеканал уточнил, что благодаря содействию сотрудников органов правопорядка подавляющее большинство птиц удалось схватить и вернуть владельцам.  Газета.Ru

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