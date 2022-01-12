В РФ выявлено 698 случаев заражения штаммом "омикрон" - Голикова

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 698 случаев заражения штаммом "омикрон" в настоящее время выявлено в России, большинство из них приходится на Московский регион. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас уже у нас выявлено <...> 698 случаев, большая часть этих случаев приходится на Московский регион", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число случаев заражения штаммом "омикрон" в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.