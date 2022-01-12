В РФ выявлено 698 случаев заражения штаммом "омикрон" - Голикова
14:00 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 698 случаев заражения штаммом "омикрон" в настоящее время выявлено в России, большинство из них приходится на Московский регион. Об этом в среду заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сейчас уже у нас выявлено <...> 698 случаев, большая часть этих случаев приходится на Московский регион", - сказала она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что число случаев заражения штаммом "омикрон" в России за новогодние праздники выросло втрое, до 305.
Новости
- 15:00 12.01.2022
- Раймонд Паулс сожалеет, что Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада
- 14:32 12.01.2022
- Сроки вывода российских миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ - Кремль
- 14:12 12.01.2022
- РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО - Песков
- 13:58 12.01.2022
- На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников попали более тридцати тысяч учащихся Москвы
- 13:32 12.01.2022
- Китайский город временно "оккупировали" более 80 сбежавших с фермы страусов
- 13:20 12.01.2022
- Байконур стал островом безопасности во время беспорядков в Казахстане - Рогозин
- 13:05 12.01.2022
- Первая за 2,5 года встреча Совета Россия - НАТО проходит в Брюсселе
- 13:00 12.01.2022
- ФСБ привлекает казаков для охраны границы с Казахстаном
- 12:32 12.01.2022
- Возможны новые вспышки заболеваемости ковидом, ситуация очень сложная - Путин
- 12:20 12.01.2022
- Данные о спаде заболеваемости ковидом в РФ "не совсем реалистичны" - Голикова
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать