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НОВОСТИ

РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО - Песков

14:12 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не хотела бы, как американские официальные лица, "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне проходящих с НАТО и США переговоров и предпочитает давать им оценки по завершении. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. <...> Если вести переговоры - мы ведем их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - сказал представитель Кремля.

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