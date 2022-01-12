РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО - Песков
14:12 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не хотела бы, как американские официальные лица, "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне проходящих с НАТО и США переговоров и предпочитает давать им оценки по завершении. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сейчас сыпать угрозами, ультиматумами, предрекать высокую цену, кто какую заплатит. <...> Если вести переговоры - мы ведем их культурно, мы открыты к этому диалогу, наши дипломаты сохранили дипломатические традиции, несмотря на жесткую ситуацию. Мы все-таки предпочитаем сначала переговорить, а потом оценивать и давать прогнозы", - сказал представитель Кремля.
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