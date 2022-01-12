Сроки вывода российских миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ - Кремль
14:32 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Процесс вывода миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с территории Казахстана, включая российских миротворцев, координируется организацией, это не является только вопросом Москвы. Об этом заявил в среду журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"За один день миссия не была развернута, она тоже развертывалась в течение определенного количества дней", - пояснил представитель Кремля. "В данном случае это все координируется ОДКБ, это не вопрос только к РФ", - сказал он, отвечая на вопрос, почему вывод миротворцев из Казахстана растянется на более долгий срок, чем процесс их ввода в республику.
Песков уточнил, что последовательность вывода контингентов разных стран также определяет ОДКБ.
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