Раймонд Паулс сожалеет, что Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Знаменитый латышский композитор и пианист Раймонд Паулс, отмечающий в среду 86-летие, выразил сожаление, что Латвия в области культуры и искусства потеряла российский рынок и стала провинцией Запада.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас. Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали провинцией не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", - сказал он в среду в интервью местной газете "Неаткарига рита авизе".

Маэстро также подверг критике действия латвийского медиарегулятора, который ранее запретил ретрансляцию на территории республики ряда российских телеканалов. "У нас есть общественное радио и общественное телевидение - как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача - сохранять латышский язык и латышскую культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два: Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) и Совет по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ)", - сказал он.

"Ну и что делает НСЭСМИ? - Закрывает русские каналы. Простите, что это за театр? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении?" - добавил Паулс.

Знаменитый композитор также призвал латвийских министров и депутатов больше не участвовать в выборах в Сейм (парламент). "Не только правительству, но и большей части депутатов нашего Сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих выборах в Сейм, уйдите с достоинством сами. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит разными комиссиями Сейма: один - судимый, другой - обвиняемый", - отметил он.