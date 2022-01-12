0
0
143
НОВОСТИ

Луговой призвал пожизненно сажать за госизмену

15:12 12.01.2022

Наказание за государственную измену необходимо ужесточить до пожизненного лишения свободы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Мое мнение однозначно. Максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, лишение гражданства, без права на апелляцию. Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — заявил Андрей Луговой.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 12.01.2022
На Украине следователь ГБР попала в список "Миротворца" за изъятие документов по ЗРК
0
56
16:00 12.01.2022
Вступление Украины в какие-либо альянсы сейчас не обсуждается - кабмин ФРГ
0
75
15:32 12.01.2022
Папа Франциск в обход протокола посетил магазин музыкальных дисков в Риме
0
126
15:08 12.01.2022
Сбер: Экосистема – как средство цифровой трансформации и развития метавселенной
0
148
15:00 12.01.2022
Раймонд Паулс сожалеет, что Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада
0
185
14:32 12.01.2022
Сроки вывода российских миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ - Кремль
0
233
14:12 12.01.2022
РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО - Песков
0
257
14:00 12.01.2022
В РФ выявлено 698 случаев заражения штаммом "омикрон" - Голикова
0
228
13:58 12.01.2022
На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников попали более тридцати тысяч учащихся Москвы
0
217
13:32 12.01.2022
Китайский город временно "оккупировали" более 80 сбежавших с фермы страусов
0
235

Возврат к списку