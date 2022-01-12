Луговой призвал пожизненно сажать за госизмену
15:12 12.01.2022
Наказание за государственную измену необходимо ужесточить до пожизненного лишения свободы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
«Мое мнение однозначно. Максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, лишение гражданства, без права на апелляцию. Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — заявил Андрей Луговой.
НОВОСТИ
- 16:12 12.01.2022
- На Украине следователь ГБР попала в список "Миротворца" за изъятие документов по ЗРК
- 16:00 12.01.2022
- Вступление Украины в какие-либо альянсы сейчас не обсуждается - кабмин ФРГ
- 15:32 12.01.2022
- Папа Франциск в обход протокола посетил магазин музыкальных дисков в Риме
- 15:08 12.01.2022
- Сбер: Экосистема – как средство цифровой трансформации и развития метавселенной
- 15:00 12.01.2022
- Раймонд Паулс сожалеет, что Латвия потеряла российский рынок и стала провинцией Запада
- 14:32 12.01.2022
- Сроки вывода российских миротворцев из Казахстана координируются ОДКБ - Кремль
- 14:12 12.01.2022
- РФ не хочет "сыпать угрозами и ультиматумами" на фоне переговоров с США и НАТО - Песков
- 14:00 12.01.2022
- В РФ выявлено 698 случаев заражения штаммом "омикрон" - Голикова
- 13:58 12.01.2022
- На региональный этап Всероссийской олимпиады школьников попали более тридцати тысяч учащихся Москвы
- 13:32 12.01.2022
- Китайский город временно "оккупировали" более 80 сбежавших с фермы страусов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать