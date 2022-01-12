Луговой призвал пожизненно сажать за госизмену

15:12

Наказание за государственную измену необходимо ужесточить до пожизненного лишения свободы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Мое мнение однозначно. Максимальное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, лишение гражданства, без права на апелляцию. Предатель нужен ровно столько, сколько он может приносить пользу своим работодателям», — заявил Андрей Луговой.