Вступление Украины в какие-либо альянсы сейчас не обсуждается - кабмин ФРГ
16:00 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вопрос о принятии Украины в какие-либо альянсы в данный момент не обсуждается. Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.
"Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом", - сказал он. "Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается", - добавил Хебештрайт.
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