Вступление Украины в какие-либо альянсы сейчас не обсуждается - кабмин ФРГ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос о принятии Украины в какие-либо альянсы в данный момент не обсуждается. Об этом сообщил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Каждая страна может сама решать, в какой союз она хочет вступать, в тесной координации с конкретным альянсом", - сказал он. "Несмотря на это, я хочу четко сказать, что к настоящему моменту вступление [в какой-либо альянс] Украины не обсуждается", - добавил Хебештрайт.