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На Украине следователь ГБР попала в список "Миротворца" за изъятие документов по ЗРК

16:12 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Оксана Богатюк попала в базу сайта украинских националистов "Миротворец" за изъятие ключевых элементов систем ПВО и документации к зенитно- ракетным комплексам (ЗРК), что, по мнению составителей черного списка, нанесло ущерб обороноспособности страны. Соответствующая информация в среду отображена на сайте.

В карточке Богатюк на сайте говорится, что 1 июля 2020 года в нескольких зенитных ракетных бригадах украинской армии под Киевом и возле Крыма следователи изъяли ключевые элементы систем ПВО (клистроны) и документацию к зенитно- ракетным комплексам. Отмечается, что это произошло за несколько дней до российских учений в Крыму.

Составители добавили, что приобретение клистронов было результатом спецоперации украинских спецслужб, поскольку производителем запчастей для систем ПВО является Россия. Они считают, что действия следователей привели к раскрытию украинской агентурной сети, задействованной в этих поставках.

В июле прошлого года командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины заявило об изъятии представителями ГБР из зенитно-ракетных бригад, которые базируются в Хмельницкой, Одесской и Херсонской областях СВЧ приборов, являющихся одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по их мнению, "угрожает национальной безопасности Украины". За последние годы в черный список попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лицам из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пропускать в страну. Инициатором создания сайта "Миротворец" СМИ называют бывшего депутата Верховной рады Антона Геращенко. В России по решению суда доступ к сайту заблокирован.

Ранее сегодня стало известно о попадании в базу "Миротворца" судьи Бортницкой, принявшей решение об аресте активов Порошенко.

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