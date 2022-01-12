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НОВОСТИ

Бросивший файер в полицейских на несогласованной акции в Москве молодой человек получил 5 лет колонии

16:32 12.01.2022 Источник: Эхо Москвы

Тверской суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима Вячеслава Игумнова. Он бросил файер в сотрудников полиции на несогласованной акции в Москве 23 января 2021 года. Cуд признал Игумнова виновным по статьям о хулиганстве (213 УК РФ) и применении насилия к представителям власти (318 УК РФ).

21-летний молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.  Эхо Москвы

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