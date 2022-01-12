Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Построенный с нуля в современной России стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"12 января с аэродрома Казанского авиационного завода - филиала "Туполев" (в составе ОАК госкорпорации "Ростех") совершил первый полет первый вновь изготовленный стратегический ракетоносец Ту-160М", - сказали в Ростехе.

Там также уточнили, что полет самолета проходил на высоте 600 метров и длился около 30 минут. Экипаж летчиков- испытателей ПАО "Туполев" выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.