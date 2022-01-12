НАТО отказывается идти на компромисс относительно принятия новых членов в альянс - Столтенберг
17:40 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО отказывается идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. Об этом заявил в среду на пресс- конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - отметил Столтенберг.
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