НАТО отказывается идти на компромисс относительно принятия новых членов в альянс - Столтенберг

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО отказывается идти на компромисс в вопросах принятия тех или иных стран, в том числе Украины, в альянс. Об этом заявил в среду на пресс- конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Все союзники едины в том, что касается главного принципа альянса: каждая страна вольна сама выбирать свой путь. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов стать членом альянса. У России нет вето в вопросе о том, может ли Украина присоединиться к организации. Союзники готовы поддерживать Киев на пути к членству в НАТО", - отметил Столтенберг.