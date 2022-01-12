0
0
158
НОВОСТИ

Шерман: России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия

18:30 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его союзники полагают, что России предстоит сделать выбор между деэскалацией и конфронтацией. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН).

«Мы по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией. Высокий темп двустороннего и многостороннего взаимодействия на этой неделе продемонстрировал, что США, наши союзники и партнеры не тянут время. России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия», — сказала она. По словам заместителя госсекретаря, США и их союзники надеются, что российская сторона «выберет мир и безопасность».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:23 12.01.2022
Росстат подсчитал, на сколько подорожала еда в прошлом году
0
34
19:00 12.01.2022
"Молдовагаз" предупредил клиентов о риске прекращения поставок газа
0
92
18:20 12.01.2022
Стали известны сроки вывода сил ОДКБ из Казахстана
0
170
17:40 12.01.2022
НАТО отказывается идти на компромисс относительно принятия новых членов в альянс - Столтенберг
0
197
17:12 12.01.2022
Россия и НАТО договорились провести серию встреч по ограничениям на ракетные вооружения
0
260
17:00 12.01.2022
Построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М совершил первый полет
0
268
16:32 12.01.2022
Бросивший файер в полицейских на несогласованной акции в Москве молодой человек получил 5 лет колонии
0
258
16:12 12.01.2022
На Украине следователь ГБР попала в список "Миротворца" за изъятие документов по ЗРК
0
286
16:00 12.01.2022
Вступление Украины в какие-либо альянсы сейчас не обсуждается - кабмин ФРГ
0
284
15:32 12.01.2022
Папа Франциск в обход протокола посетил магазин музыкальных дисков в Риме
0
301

Возврат к списку