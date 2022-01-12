Шерман: России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и его союзники полагают, что России предстоит сделать выбор между деэскалацией и конфронтацией. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия — НАТО (СРН).

«Мы по-прежнему готовы к взаимодействию с Россией. Высокий темп двустороннего и многостороннего взаимодействия на этой неделе продемонстрировал, что США, наши союзники и партнеры не тянут время. России предстоит сделать жесткий выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия», — сказала она. По словам заместителя госсекретаря, США и их союзники надеются, что российская сторона «выберет мир и безопасность».