"Молдовагаз" предупредил клиентов о риске прекращения поставок газа

19:00 Источник: Интерфакс

Компания "Молдовагаз" в среду вечером распространила сообщение с предупреждением потребителей о том, что есть риск прекращения поставок газа в республику.

"Риск прекращения поставок паза действительно существует. Компания совместно с правительством работает над недопущением подобного развития событий", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, ведутся переговоры с ключевыми банковскими учреждениями Молдавии страны о предоставлении краткосрочного кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу "Газпрома". Компания признала сложности в выдаче кредита, которые носят технический характер и связаны с текущим финансовым положением "Молдовагаза", включая крупную историческую задолженность перед "Газпром".