"Молдовагаз" предупредил клиентов о риске прекращения поставок газа
19:00 12.01.2022 Источник: Интерфакс
"Риск прекращения поставок паза действительно существует. Компания совместно с правительством работает над недопущением подобного развития событий", - говорится в пресс-релизе.
Согласно сообщению, ведутся переговоры с ключевыми банковскими учреждениями Молдавии страны о предоставлении краткосрочного кредита с целью оплаты части текущего потребления в январе в пользу "Газпрома". Компания признала сложности в выдаче кредита, которые носят технический характер и связаны с текущим финансовым положением "Молдовагаза", включая крупную историческую задолженность перед "Газпром".
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