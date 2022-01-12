Росстат подсчитал, на сколько подорожала еда в прошлом году

19:23 Источник: Интерфакс

Цены на продукты питания в РФ в 2021 году выросли на 11,8%, сообщил Росстат в среду. Этот показатель не учитывает алкогольные напитки, которые подорожали на 2,6%. В целом продовольственная инфляция в прошлом году составила 10,6%. В 2020 году продукты питания подорожали на 7,2%.

Наибольший рост цен среди продуктов питания в 2021 года был зафиксирован на мясо кур - на 26,7%. В целом мясо птицы подорожало на 17,5%, яйца - на 16%.

Двузначными темпами росли цены и на другие продукты питания. Так, плодоовощная продукция подорожала на 14%, крупа и бобовые - на 16,1%, макаронные изделия - на 14,9%, сахар-песок и сливочное масло - на 12,3%, рыба и морепродукты - на 10,7%, хлеб - на 10,3%.

В однозначный показатель уложились темпы роста цен только на молоко и молочную продукцию (на 9,8%) и на подсолнечное масло (на 8,7%),