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НОВОСТИ

Грушко рассказал, чему была посвящено прошедшее заседание Совета Россия-НАТО

19:45 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заседание Совета России и НАТО было посвящено анализу всех факторов, влияющих на деградацию европейской безопасности, наблюдаемой в последние годы. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Сегодняшняя встреча была посвящена именно анализу всех факторов, которые влияют на деградацию европейской безопасности, которую мы наблюдаем в последние годы», — сказал замминистра.

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