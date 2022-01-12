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Россия предложила НАТО изложить на бумаге свое видение пути продвижения переговоров

21:06 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия призвала НАТО изложить идеи о том, в каком направлении двигаться в вопросах безопасности в Европе, на бумаге. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО (СРН).

«Еще раз подчеркну: мы сделали первый шаг, мы изложили на бумаге [наши идеи], мы опубликовали наше видение, как мы видим движение вперед в правильном направлении, и сегодня мы призвали наших партнеров к тому, чтобы и они тоже изложили на бумаге свои представления, в каком направлении двигаться», — сказал он.

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