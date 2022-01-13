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Токаев дал восемь месяцев на восстановление зданий в Алма-Ате

07:00 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству страны и местным властям в течение восьми месяцев восстановить здания в Алма-Ате, разрушенные в ходе массовых беспорядков.

Как сообщает телеканал «Хабар-24», в среду во время совещания оперативного штаба первый вице-премьер правительства Казахстана Роман Скляр сообщил главе государства, что для восстановления основных объектов инфраструктуры Алма-Аты потребуется восемь месяцев. «Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алма-Ата выглядела лучше, чем она выглядела раньше», — сказал Токаев.

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