Токаев дал восемь месяцев на восстановление зданий в Алма-Ате

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству страны и местным властям в течение восьми месяцев восстановить здания в Алма-Ате, разрушенные в ходе массовых беспорядков.

Как сообщает телеканал «Хабар-24», в среду во время совещания оперативного штаба первый вице-премьер правительства Казахстана Роман Скляр сообщил главе государства, что для восстановления основных объектов инфраструктуры Алма-Аты потребуется восемь месяцев. «Даю восемь месяцев, раз сами сказали, основные объекты необходимо восстановить, но работа будет продолжаться, как я понимаю, и далее, потому что задача поставлена таким образом, чтобы Алма-Ата выглядела лучше, чем она выглядела раньше», — сказал Токаев.