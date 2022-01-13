Глава МВФ: Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международное сообщество должно быть готово к неопределенности и большим потенциальным экономическим потрясениям в этом году на фоне замедления темпов восстановления. Такое мнение высказала в среду директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в вашингтонском Центре глобального развития.

По ее словам, в мире возрастают экономические риски из-за роста уровня инфляции, сбоя цепочек поставок, общественных беспорядков. «Мы должны быть готовы к тому, что потрясений может быть больше», — добавила руководитель организации. По прогнозам МВФ, продолжила она, в этом году увеличится число стран, обращающихся в фонд за кредитами, поскольку центральные банки ужесточают денежно-кредитную политику, а многие развивающиеся страны увеличили свой госдолг. Недовольство двумя годами вызванных пандемией экономических потрясений, считает Георгиева, может привести к еще большим волнениям в некоторых странах.