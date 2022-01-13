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Глава МИД Великобритании "увлечена идеей" посетить Москву - Times

07:20 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лиз Трасс, вступившая в должность главы МИД Великобритании в сентябре прошлого года, планирует посетить с визитом Москву. Об этом со ссылкой на источник в британском правительстве сообщила в среду газета «Таймс».

По словам собеседника издания, визит может состояться уже в начале февраля. При этом другой источник «Таймс», знакомый с ситуацией в Форин оффисе, опроверг эту информацию, заявив, что в настоящий момент подготовка к подобной поездке не ведется.

«Многое должно произойти, чтобы поездка состоялась, однако Лиз увлечена идеей такого визита и всерьез рассмотрит возможность совершить его, если момент будет правильным и это поможет нам достичь наших целей», — заявил «Таймс» источник в окружении министра.

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