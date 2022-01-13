Международный аэропорт Алматы возобновляет работу с 8 устра 13 января
07:30 13.01.2022 Источник: Интерфакс
"С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в распространенном в среду сообщении комитета.
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