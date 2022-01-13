Международный аэропорт Алматы возобновляет работу с 8 устра 13 января

07:30 Источник: Интерфакс

Международный аэропорт Алматы заработает в четверг, сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана.

"С 13 января 2022 года Международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в распространенном в среду сообщении комитета.