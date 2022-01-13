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НОВОСТИ

За время беспорядков в Алма-Ате задержано около 2 тыс человек

08:10 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали в Алма-Ате почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в четверг сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты.

«Всего задержаны 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов», — говорится в сообщении.

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