За время беспорядков в Алма-Ате задержано около 2 тыс человек

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранители задержали в Алма-Ате почти 2 тыс. человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления. Об этом в четверг сообщил информцентр комендатуры Алма-Аты.

«Всего задержаны 1 925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1 486 боеприпасов», — говорится в сообщении.