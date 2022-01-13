Кудрин: Госплана в России уже никогда не будет

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже никогда не вернется к Госплану и плановой экономике, считает глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Безусловно, к плановой экономике уже никогда не вернемся. Можно спокойно поставить точку в этом споре: Госплана в России уже никогда не будет», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.

По его мнению, власти могут прибегать к регулированию цен, но лишь в исключительных случаях и на короткое время. «Регулирование цен, безусловно, может быть только в точечных масштабах и в случае шоков на рынке, но дольше двух-трех месяцев сдерживать цены невозможно, потому что сразу возникнут диспропорции в экономике и снижение стимулов инвестирования в отрасли, которые регулируются», — отметил Кудрин. «Когда государство начинает вводить регулирование спонтанно и эпизодически, то на рынке возникает неопределенность, это снижает доверие к действиям правительства, а также к государству», — добавил он.