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НОВОСТИ

Кудрин предложил готовить бюджетную систему РФ к энергопереходу уже сейчас

08:45 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас, так как через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Это может быть лет через 20, я думаю», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, перестанет ли нефть в перспективе энергоперехода быть основным экспортным товаром России и источником бюджетных доходов. Он добавил, что бюджетную систему нужно готовить к энергопереходу уже сейчас.

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