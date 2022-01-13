Кудрин предложил готовить бюджетную систему РФ к энергопереходу уже сейчас

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас, так как через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Это может быть лет через 20, я думаю», — сказал Кудрин, отвечая на вопрос, перестанет ли нефть в перспективе энергоперехода быть основным экспортным товаром России и источником бюджетных доходов. Он добавил, что бюджетную систему нужно готовить к энергопереходу уже сейчас.