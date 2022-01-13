Синоптики прогнозируют в Москве 13 января резкое падение давления

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пасмурная погода с метелями и резким понижением атмосферного давления ожидается в четверг в Москве, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погода в Москве обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном „Эльза“, поэтому небо будет хмурится, примерно с 14-15 часов пойдет снег. Снежный покров подрастет на 2-3 см. Ветер юго-западный, усилится до 5-10 м/с, порывы до 15 м/с — это во второй половине дня. Соответственно, закружат метели с ухудшением видимости», — рассказал собеседник агентства.

По словам Тишковца, температура начнет медленно повышаться, но останется низкой. В столице ожидается 10-12 градусов ниже нуля, в Подмосковье — минус 10-12. Как отметил синоптик, атмосферное давление в четверг будет рушиться, опустится на 15 единиц и к исходу дня достигнет 730 мм ртутного столба.