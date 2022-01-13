Россия не боится новых "калечащих" санкций США - посол РФ в Вашингтоне

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывы Конгресса США ввести новые санкции против РФ, в том числе в отношении руководства страны, бесперспективны, Россию ими не запугать. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

"Считаем, что призывы на Капитолии к введению "калечащих" антироссийских ограничений, а также персональных санкций против высшего руководства Российской Федерации провокационны и бесперспективны. Нас не запугать рестрикциями", - приводит его слова пресс-служба посольства в "Фейсбуке".

При этом Антонов выразил мнение, что подобные призывы в США представляют собой попытку повлиять на Москву на фоне ведущихся консультаций по безопасности. "За требованиями законодателей "побольнее наказать" нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров", - подчеркнул он.

Говоря о санкциях, которые американские законодатели предлагают ввести в случае эскалации ситуации вокруг Украины, глава российского диппредставительства назвал утверждения о якобы вынашиваемом Россией плане нападения на соседнюю страну плодом "больного воображения местных русофобски настроенных кругов" и результатом "их психического расстройства". "Ответ однозначен: никаких агрессивных намерений в отношении Украины у нас нет", - подчеркнул Антонов. "Складывается впечатление, что американские политики через прессу запустили миф о "неминуемом российском вторжении на Украину" и теперь сами же преодолевают собственные фобии", - добавил он.