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Глава СКР предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия

09:20 13.01.2022 Источник: РБК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что контроль за оборотом оружия и патронов необходимо вернуть МВД из Росгвардии «в связи с рядом резонансных происшествий». Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».

В октябре прошлого года Росгвардия предложила не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ. Изменения предлагается внести в федеральный закон об оружии, а также законы «О полиции» и «О федеральной службе безопасности».

В декабре МВД предложило изменить законодательство об оружии, наделив министерство полномочиями по проверке патронов к гражданскому и служебному оружию.  РБК

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