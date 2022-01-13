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Мишустин поручил оценить готовность больниц к распространению "омикрона"

10:32 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с ковидом на фоне распространения омикрон-штамма. Как сообщает пресс-служба кабмина, этот пункт содержится в поручениях премьера по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое состоялось 11 января.

"По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников кол-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома", - говорится в сообщении.

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