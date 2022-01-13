Более 100 школ эвакуировано в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами
11:05 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Персонал и учащиеся эвакуированы более чем в 100 школах Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования города.
"Эвакуировано 111 школ", - сообщил представитель управления, отметив, что о причинах эвакуации могут говорить только оперативные службы.
По информации антитеррористической комиссии края, на электронные почты организаций и учреждений поступили "ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма".
"В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений", - отмечается в сообщении комиссии. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал об эвакуации персонала и посетителей в трех торгово-развлекательных центрах из-за поступивших угроз о минировании.
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