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НОВОСТИ

Более 100 школ эвакуировано в Красноярске из-за анонимных сообщений с угрозами

11:05 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Персонал и учащиеся эвакуированы более чем в 100 школах Красноярска. Об этом ТАСС сообщили в управлении образования города.

"Эвакуировано 111 школ", - сообщил представитель управления, отметив, что о причинах эвакуации могут говорить только оперативные службы.

По информации антитеррористической комиссии края, на электронные почты организаций и учреждений поступили "ложные анонимные сообщения об угрозах терроризма".

"В результате преступной деятельности неустановленных лиц нарушено функционирование организаций и учреждений", - отмечается в сообщении комиссии. Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал об эвакуации персонала и посетителей в трех торгово-развлекательных центрах из-за поступивших угроз о минировании.

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